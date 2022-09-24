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Ракурс
Рашисти проводять мобілізацію на окупованих територіях, фото: «Інтерфакс»

Рашисти розпочали роздавати повістки на Запоріжжі та Херсонщині — Генштаб ЗСУ

24 вер 2022, 09:02
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Рашисти у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей розпочали вручення повісток про мобілізацію чоловікам призовного віку, котрі відмовились від українського громадянства та отримали паспорти російської федерації.





Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Варто додати, що у соцмережах з’явилися повідомлення, що рашисти в межах так званого референдуму, проведення якого вони розпочали 23 вересня, змушують місцеве населення «голосувати» за «приєднання» до рф. Стверджується, що тим, хто підкорився їхнім вимогам, відразу видають російські паспорти та мобілізують.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 21 вересня проголосив проведення «часткової мобілізації».

Джерело: Ракурс


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