Последствия ракетного удара по Запорожью, фото: Анатолий Куртев

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Рашисти в ніч на сьогодні, 24 вересня, вкотре обстріляли Запоріжжя. Одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок, виникла пожежа.

В результаті одна людина загинула, щедев’ятьох поранено, їм надали медичну допомогу. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Запорізької ОВА Олександр Старух та виконувач обов’язків голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Відомо щонайменше щодо п’ять прильотів по місту. Уражені об'єкти інфраструктури, -зазначив Старух.

Зазначається, що мешканці постраждалого будинкуперечекали ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву. Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Також вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.