Зеленский присвоил звание Героя Украины замученному оккупантами бойцу. Фото: УП

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Ракурс

Сергій Сова, український військовий, який був закатований російськими окупантами в місті Ізюм на Харківщині, отримав звання Героя України посмертно.

Захисника, руку якого із синьо-жовтими браслетами знайшли під час ексгумації тіл, нагородили почесним званням за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі. Про це йдеться в указі президента № 666/2022, який опублікований на офіційному сайті глави держави.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сові Сергію Олександровичу — старшому солдату (посмертно), — йдеться в указі.

Також в прес-службі ОПУ додали, що Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Нагороди отримали: полковник Національної гвардії України Мукімбой Жумабоєв, лейтенант НГУ Євгеній Громадський, стрілець-зенітник, солдат Нацгвардії Роман Гломба, капітан Державного бюро розслідувань Віктор Шілімов, підполковник Ігор Михальчук, майор Олександр Юрковський та старший лейтенант Владислав Бандар.

Крім того, президент вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно. Державні нагороди передали родині молодшого сержанта Нацгвардії Олександра Тимченка, матері старшого солдата НГУ Артема Амеліна, дружині й дітям полковника НГУ, родині старшого лейтенанта НГУ Віктора Головка, дружині майора НГУ Романа Собківа, родині полковника Держприкордонслужби Ігоря Дашка та матері бойового медика, сержанта Інни Дерусової.

Нагадаємо, в прокуратурі заявляли, що станом на вечір 21 вересня в Ізюмі вдалося ексгумували тіла 320 цивільних та 18 воїнів Збройних сил України. Загалом на кладовищі виявили 445 могил, в деяких з них поховано від двох до чотирьох осіб одночасно.