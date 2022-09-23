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Ракурс
В лесу возле Изюма нашли останки 11 человек, пол которых невозможно определить

В лесу возле Изюма нашли останки 11 человек, пол которых невозможно определить (ФОТО)

23 сен 2022, 21:43
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Ексгумацію в лісі під Ізюмом завершили. Знайшли 447 тіл.





Роботи тривали тиждень безперервно.

У лісі біля Ізюма знайшли рештки 11 осіб, стать яких неможливо визначити

З могил дістали 447 тіл загиблих. З них 215 жінок, 194 чоловіки, 5 дітей, а також 22 військовослужбовці. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити", — очільник Національної поліції України Ігор Клименко повідомив у Фейсбуці.

Клименко каже, що «багато тіл зі слідами катувань. Перед криміналістами поліції та судмедекспертами стоїть вагома задача — ідентифікувати тіло кожного загиблого, оскільки родичі мають їх поховати по-людськи.

У лісі біля Ізюма знайшли рештки 11 осіб, стать яких неможливо визначити

Слідчі ретельно документують кожен воєнний злочин російських військовослужбовців. Не пропустять жодної деталі. Бо злочинці неодмінно мають бути покарані. Дякую слідчим, криміналістам, судмедекспертам, рятувальникам та всім, хто долучався до процесу ексгумації. Це важка, але дуже важлива робота. Дякую іноземним та українським ЗМІ, що розповідаєте про злочини росії. Світ має бачити та пам’ятати про звірства російських катів, — написав Клименко.

У лісі біля Ізюма знайшли рештки 11 осіб, стать яких неможливо визначити

Воєнні злочинці з Кремля спростували звинувачення української влади в тому, що російська армія причетна до воєнних злочинів у Харківській області.

В ООН готують спецмісію до Ізюма. Звірства росіян засудили також в США та ЄС.

Источник: Ракурс


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