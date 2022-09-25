Мужчинам в рф запретят выезжать за границу — росСМИ объявили дату

https://racurs.ua/n175113-mujchinam-v-rf-zapretyat-vyezjat-za-granicu-rossmi-obyavili-datu.html

Ракурс

У росії кордон для чоловіків «мобілізаційного віку» мають намір закрити 28 вересня. Це нібито станеться одразу після завершення псевдореферендумів, тобто 27 вересня.

«Медуза» пише, що планується запровадження «виїзних віз» — потрібно отримувати дозвіл від військкоматів на виїзд.

Джерело, близьке до адміністрації президента (АП) рф, зазначило, що вони будуть подібними до «виїзних віз»: для виїзду з росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Кордони для чоловіків до закінчення референдумів 27 вересня будуть відкриті.

«Ракурс» писав, що тисячі росіян призовного віку намагаються уникнути мобілізації та залишити країну. Такого «патріотизму» в Кремлі не чекали. Цими днями величезні черги утворилися на наземних прикордонних переходах до Казахстану, Грузії та навіть Монголії.