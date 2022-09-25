Патриарх Кирилл

https://racurs.ua/n175131-smyvanie-grehov-poobeschal-glava-rpc-pogibshim-rashistam-video.html

Ракурс

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило під час своєї традиційної недільної проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, за словами Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляє російське видання SOTA.