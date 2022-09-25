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Патриарх Кирилл
«Смывание грехов» пообещал глава РПЦ погибшим рашистам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175131-smyvanie-grehov-poobeschal-glava-rpc-pogibshim-rashistam-video.htmlРакурс
Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило під час своєї традиційної недільної проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, за словами Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.
Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляє російське видання SOTA.
«Церква усвідомлює, що коли хтось, керований почуттям обов’язку, необхідністю скласти присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов’язку, то він, безсумнівно, чинить діяння, рівносильне жертві, — заявив Кирило. — Він приносить себе в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина здійснила».
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