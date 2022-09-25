Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Краматорский городской совет

https://racurs.ua/n175130-kramatorsk-obstrelyali-iz-s-300-povrejdena-bolnica-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Зазначається, що рашисти вдарили двома ракетами С-300.

Пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі. Без жертв, — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України нещодавно розповіли, скільки ще ракет С-300 залишилися у рашистів і чому окупанти застосовують їх проти наземних цілей.