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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Краматорська, фото: Краматорська міська рада

Краматорськ обстріляли з С-300, пошкоджено лікарню (ФОТО)

25 вер 2022, 21:40
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Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Зазначається, що рашисти вдарили двома ракетами С-300.

Пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі. Без жертв, — зазначив Гончаренко.

Наслідки російських обстрілів Краматорська, фото: Краматорська міська рада

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України нещодавно розповіли, скільки ще ракет С-300 залишилися у рашистів і чому окупанти застосовують їх проти наземних цілей.

Джерело: Ракурс


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