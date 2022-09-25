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Наслідки російських обстрілів Краматорська, фото: Краматорська міська рада
Краматорськ обстріляли з С-300, пошкоджено лікарню (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175130-kramatorsk-obstrilyaly-z-s-300-poshkodjeno-likarnu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Зазначається, що рашисти вдарили двома ракетами С-300.
Пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі. Без жертв, — зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України нещодавно розповіли, скільки ще ракет С-300 залишилися у рашистів і чому окупанти застосовують їх проти наземних цілей.
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