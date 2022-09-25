У Слов’янську продали пам’ятник Леніну, фото: Вадим Лях

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Ракурс

У Слов’янську Донецької області за понад 700 тис. грн продали бронзовий пам’ятник Леніну. Отримані за пам’ятник кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

Про це сьогодні, 25 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.