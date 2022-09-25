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У Слов’янську продали пам’ятник Леніну, фото: Вадим Лях
Пам’ятник Леніну продали у Слов’янську — гроші підуть на виплати за зруйноване житло (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175129-pam-yatnyk-leninu-prodaly-u-slov-yansku-groshi-pidut-na-vyplaty-za-zruynovane-jytlo-foto.htmlРакурс
У Слов’янську Донецької області за понад 700 тис. грн продали бронзовий пам’ятник Леніну. Отримані за пам’ятник кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.
Про це сьогодні, 25 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам’ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на КАТП, продано за 747 тис. 446 грн, — наголосив Лях.
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