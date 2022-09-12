В Одесі знову розфарбували пам’ятник імператриці Катерині ІІ, активіста затримали

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Ракурс

В Одесі патрульні затримали активіста місцевого осередку ВО «Автомайдан» Артака Григоряна.

Про це йдеться на ФБ-сторінці організації у понеділок, 12 вересня.

Чоловік розфарбував пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ та виклав фото у соцмережу. Це другий такий випадок в місті за останні декілька днів.

Активіста забрали в Приморський райвідділ поліції, де взяли пояснення його дій. На нього склали протокол за порушення правил благоустрою.

Відомо, що цією акцією Григорян хотів підтримати активістку, яка на днях нанесла на пам’ятник напис «Єкатеріна=Путін». Після цього місцева поліція розіслала орієнтування на неї та почала обшуки.

ОДЕСА ТІЛЬКИ ЩО

Дивіться яка краса pic.twitter.com/bGMq34vWMY — шизоніка стенить бавовну (@smark_n) September 10, 2022 Катьку треба знести, не обливати фарбою, не збирати митинг, просто знести. Але я це зробив, тому що Національна поліція України виклала фотографію дівчини, яка залишила допис. Тільки з маленькою дівчиною можете боротися? Тоді спробуйте з громадськістю. Навіщо тоді потрібні ми, якщо не своїм прикладом захищати тих, хто не може себе захистити, — написав Григорян у ФБ.

Мер Одеси Геннадій Труханов раніше заявив, що виступає проти знесення пам’ятника Катерині. Про це стало відомо з інтерв’ю міського голови, яке опублікували 28 серпня в італійському виданні Corriere della Sera.

Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу, — заявив мер Одеси.

Також Геннадій Труханов зазначив, що президент рф володимир путін має серед планів і захоплення Одеси. За словами міського голови, у цій війні потрібно йти шляхом переговорів, а не прямої конфронтації.

Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації, — сказав Труханов.

В українському суспільстві сперечаються щодо необхідності демонтувати памʼятник російській імператриці Катерині II в Одесі. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що підтримує ідею демонтувати монумент, однак зазначив, що рішення — за місцевими депутатами.

Щодо пам’ятника Катерині II в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде — не сумнівайтеся, ми дамо згоду, — сказав Ткаченко.

Українці звернулися до Володимира Зеленського з проханням розглянути пропозицію щодо демонтажу памʼятника. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів за 54 дні. У відповідях на сайті офіційного інтернет-представництва президента Україна зазначено, що глава держави звернеться до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.

Оригінальний пам’ятник Катерині існував з 1900 року по 1922 рік, потім був знесений більшовиками. Сучасний пам’ятник було створено у 2007 році за сприяння колишнього мера Одеси Едуарда Гурвіца.