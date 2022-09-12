Україна надіслала запит США про постачання наступального озброєння - WSJ

https://racurs.ua/ua/n174697-ukrayina-nadislala-zapyt-ssha-pro-postachannya-nastupalnogo-ozbroiennya-wsj.html

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Україна надіслала запит США про постачання наступального озброєння, пише Wall Street Journal з посиланням на документ, який передали неназваним американським законодавцям.

Там перераховано 29 видів зброї, включаючи ракети великої дальності, які раніше влада США передавати Україні відмовилася.

Серед них тактичні ракети ATACMS із дальністю застосування до 300 кілометрів, протикорабельні ракети Harpoon, ракети для систем залпового вогню HIMARS та самі пускові установки, а також танки та дрони.

Запит надійшов після початку наступу ЗСУ на позиції російських військ. 11 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв про звільнення двох тисяч квадратних кілометрів з початку вересня, головнокомандувач Валерій Залужний — про три тисячі. 12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про звільнення майже шести тисяч квадратних кілометрів території України.

Спікер оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк підтверджує, що російські підрозділи під Херсоном намагаються зв’язатися із ЗСУ для здачі в полон.