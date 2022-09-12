Рух опору підірвав колаборантку-ректора Херсонського університету

https://racurs.ua/ua/n174696-ruh-oporu-pidirvav-kolaborantku-rektora-hersonskogo-universytetu.html

Ракурс

У Херсоні у квартирі підірвали колаборантку Тетяну Томіліну. Її охоронець, кадирівець, мертвий. Сама колаборантка знаходиться в реанімації.

Томіліна — очільниця академічного ліцею імені Мішукова при Херсонському держуніверситеті.

Вона також екс-кандидатка в мери Херсону. Під час вторгення росії в Україну стала на бік окупантів та очолила захоплений Херсонський держуніверситет.

Томіліна -300 (в реанімації, важкий стан). супроводжуючий її «орк» — 200, — повідомляє журналіст Костянтин Риженко з посиланням на херсонське підпілля.

Томіліна ще 7 років тому впевнено несла маячню про біолабораторії США в Херсоні.

9 вересня фейковій ректорці Херсонського державного університету повідомили про підозру у колабораціонізмі. Вона досить довго працювала директором ліцею при вищезгаданому університеті, завжди мала проросійські погляди та розповідала про секретні лабораторії США в Херсоні. А після того, як вона відкрито висловила підтримку днр та лнр, її звільнили з посади.

Тим часом окупанти злякалися й маріупольського спротиву. Вони посилили заходи безпеки в місцях та районах, де намальовано символ спротиву — літеру «Ї».

У маріупольців, переважно молоді, перевіряють документи та оглядають рюкзаки й сумки. Шукають маркери «підозрілих кольорів», фарбу в балончиках та крейду.