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Ракурс
Движение сопротивления взорвало коллаборантку-"ректора" Херсонского университета

Движение сопротивления взорвало коллаборантку-«ректора» Херсонского университета

12 сен 2022, 21:02
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У Херсоні у квартирі підірвали колаборантку Тетяну Томіліну. Її охоронець, кадирівець, мертвий. Сама колаборантка знаходиться в реанімації.





Томіліна — очільниця академічного ліцею імені Мішукова при Херсонському держуніверситеті.

Вона також екс-кандидатка в мери Херсону. Під час вторгення росії в Україну стала на бік окупантів та очолила захоплений Херсонський держуніверситет.

Томіліна -300 (в реанімації, важкий стан). супроводжуючий її «орк» — 200, — повідомляє журналіст Костянтин Риженко з посиланням на херсонське підпілля.

Томіліна ще 7 років тому впевнено несла маячню про біолабораторії США в Херсоні.

9 вересня фейковій ректорці Херсонського державного університету повідомили про підозру у колабораціонізмі. Вона досить довго працювала директором ліцею при вищезгаданому університеті, завжди мала проросійські погляди та розповідала про секретні лабораторії США в Херсоні. А після того, як вона відкрито висловила підтримку днр та лнр, її звільнили з посади.

Тетяна Томіліна

Тим часом окупанти злякалися й маріупольського спротиву. Вони посилили заходи безпеки в місцях та районах, де намальовано символ спротиву — літеру «Ї».

У маріупольців, переважно молоді, перевіряють документи та оглядають рюкзаки й сумки. Шукають маркери «підозрілих кольорів», фарбу в балончиках та крейду.

Источник: Ракурс


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