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Сили спеціальних операції влаштували засідку на окупантів, які втікали з Балаклії

Сили спецоперацій влаштували засідку на окупантів, які втікали з Балаклії (ВІДЕО)

12 вер 2022, 20:23
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Сили спеціальних операцій влаштували засідку на окупантів, які втікали з Балаклії (Харківська область).





Бійці ССО помітили рух машини із позначкою «О» — це тактичний знак одного з угруповань російських військ в Україні.

Українські військові уразили авто, коли окупанти на швидкості тікали до своїх. Двоє росіян в машині були знищені. В автомобілі поруч із тілами українські військові знайшли зброю, радіостанції, кілька нарукавних знаків та наліпок збройних сил росії.

На приналежність убитих окупантів до підрозділу може вказувати нарукавний шеврон 459 окремого понтонно-мостового залізничного батальйону в/ч 83010. Пожежа в авто ускладнила його огляд. Пізніше під час відходу групи ССО, машина вибухнула і згоріла разом із «вмістом».

Джерело: Ракурс


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