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Ракурс
Пряме влучання - 54 омб показала знищення авто з окупантами на Донбасі

Пряме влучання — 54 омб показала знищення авто з окупантами на Донбасі (ВІДЕО)

12 вер 2022, 20:05
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У 54 окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи показали знищення автівки з окупантами у Донецькій області.





Тепер хочемо показати вам останній вояж одного з «вожаків незваних туристів». Приїхав якось цей «вожак» зі своїми посіпаками на одну з земельних ділянок Донецької області і почав давати вказівки як проводити земельні роботи. Але хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми товаришами по зброї стали цьому заперечувати, — так в 54 ОМБ прокоментували відео удару по ворогу.

Окупантів наполохав перший приліт, який стався поблизу їхньої позиції. Вони кинулися до машини, але щойно авто зрушило з місця, як за метр від нього розірвався ще один снаряд, випущений українськими артилеристами.

Джерело: Ракурс


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