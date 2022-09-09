Бійці ССО знищили російський БТР та ворожий підрозділ. Фото: Командування ССО

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Російські окупанти не можуть почуватися безпечно навіть на тимчасово окупованих територіях.

На південному напрямку українські спецпризначенці змогли зайти вглиб окупованої території та уразили російський бронетранспортер. Про це 9 вересня повідомило Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група CCO натрапила на ворожу позицію. Захисники виявили ворожий БТР, який за лічені хвилини знищили разом із особовим складом противника.

Після відпрацювання по росіянах розвідники вирушили далі та продовжили виконувати своє основне завдання.

Нагадаємо, фронтовий журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у мережі відео того, як 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ показала ближній бій з російськими загарбниками у Херсонській області.