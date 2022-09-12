Прямое попадание - 54 омб показала уничтожение авто с оккупантами на Донбассе

https://racurs.ua/n174694-pryamoe-popadanie-54-omb-pokazala-unichtojenie-avto-s-okkupantami-na-donbasse-video.html

Ракурс

У 54 окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи показали знищення автівки з окупантами у Донецькій області.

Тепер хочемо показати вам останній вояж одного з «вожаків незваних туристів». Приїхав якось цей «вожак» зі своїми посіпаками на одну з земельних ділянок Донецької області і почав давати вказівки як проводити земельні роботи. Але хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми товаришами по зброї стали цьому заперечувати, — так в 54 ОМБ прокоментували відео удару по ворогу.

Окупантів наполохав перший приліт, який стався поблизу їхньої позиції. Вони кинулися до машини, але щойно авто зрушило з місця, як за метр від нього розірвався ще один снаряд, випущений українськими артилеристами.