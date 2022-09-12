Міноборони Німеччини придумало нову версію відмови постачати танки Україні

Міноборони Німеччини висунуло нову версію щодо відмови постачання танків Україні

https://racurs.ua/ua/n174693-minoborony-nimechchyny-prydumalo-novu-versiu-vidmovy-postachaty-tanky-ukrayini.html

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Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт знову відхилила вимоги поставити Україні бойові танки.

Reuters так цитує її заяву, зроблену 12 вересня у Берліні:

Досі жодна країна не постачала західних бойових машин піхоти або основних бойових танків. Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не робитиме таких дій в односторонньому порядку.

Тим часом США, за даними ЗМІ, запропонували союзникам обговорити це питання.

Раніше німецькі ЗМІ писали, що Вашингтон проводить переговори зі своїми союзниками щодо постачання в Україну сучасних танків.

Наприкінці серпня Ламбрехт повідомила, що Німеччина «підійшла до меж того, що можна було б передати Україні від бундесверу». За її словами, збройні сили ФРН повинні мати можливість гарантувати національну оборону.

Згодом у Бундестазі закликали передати Україні бойові машини Marder і танки Leopard.

У цій новій фазі війни Україні потрібна зброя, яка дозволить їй звільнити окуповані території і постійно тримати їх під контролем. Захід, зокрема США, Німеччина, Франція та Польща, мають тут швидко скоординувати свої дії та адаптувати свої поставки до нової ситуації, — заявив Голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот із Соціал-демократичної партії (СДПН), лідером якої є канцлер Олаф Шольц.

Сам канцлер під час візиту Дениса Шмигаля до Берліна відмовив у постачанні додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2, повідомляв Welt.