Труханов пояснив заяви про пошук компромісів з росією

https://racurs.ua/ua/n174221-truhanov-poyasnyv-zayavy-pro-poshuk-kompromisiv-z-rosiieu.html

Ракурс

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заперечив намір пошуку компромісів з росією, про що 29 серпня повідомили українські ЗМІ з посиланням на розмову мера та журналіста італійської газети.

Труханов спростував і назвав брехнею інформацію «російських новинних агенцій» про те, що «мер Одеси Геннадій Труханов закликав вести переговори з росією».

Вимушений офіційно заявити, що це є брехнею від першого до останнього слова. Можу лише з задоволенням зазначити, що ЗМІ кремлівських окупантів вдаються до фейків, мета яких очевидна — схилити Україну до переговорів. Щоб уникнути подальших ідіотських маніпуляцій, вимушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого — окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми будемо боротись до нашої остаточної Перемоги. Усі переговори — після того, як росіяни покинуть нашу землю, — написав Труханов на своїй сторінці у Фейсбук увечері 29 серпня.

Раніше ЗМІ повідомили, що мер Одеси виступає проти знесення пам’ятника Катерині II та за пошуки компромісів із рф, однак назвав Путіна монстром, а Одесу — інтернаціональним, а не проросійським містом.

Коли Труханова в інтерв’ю італійському виданню «Corriere della Sera» спитали, що буде у разі, якщо Україна «програє Крим», він відповів наступним чином:

Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації.

Разом з тим Труханов зазначив, що путін не мислить як прагматичний політик та є монстром, породженим радянським режимом, який намагається відбудувати Російську імперію.

Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тис. підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу.

Він зазначив, що Одеса є не проросійським, а інтернаціональним містом, яке збудували представники понад 120 національностей.