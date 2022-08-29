Супутники зробили свіжі знімки Запорізької АЕС зі слідами обстрілу даху - окупанти звинувачують ЗСУ

“Прильоти” між другим і третім реактором на ЗАЕС

https://racurs.ua/ua/n174220-suputnyky-zrobyly-sviji-znimky-zaporizkoyi-aes-zi-slidamy-obstrilu-dahu-okupanty-zvynuvachuut-zsu.html

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Maxar опублікував свіжі супутникові знімки Запорізької АЕС. Окупанти обстріляли дах спецкорпусу станції та звинуватили у цьому ЗСУ. Будівля розташована поряд з ядерним реактором.

Поруч з АЕС також горять ліси. Найближчими днями на станцію приїде місія МАГАТЕ.

Саме напередодні приїзду МАГАТЕ загарбники обстріляли дах спецкорпусу станції і традиційно звинуватили у цьому ЗСУ.

Представник так званої «адміністрації» Запорізької області володимир рогов заявив, що пробито дах спецкорпусу № 1 ЗАЕС. Він опублікував відповідні фото. За словами посіпаки окупантів, у цьому корпусі зберігається свіже паливо для реакторів. Звісно, ж колаборант звинувачує у всьому українських військових. Це повідомлення з’явилося у той самий день, коли стало відомо, що місія МАГАТЕ вже вирушила на Запорізьку АЕС. 29 серпня уранці росіяни також вдарили по житлових кварталах Енрегодара.

росія, яка захопила Запорізьку АЕС і влаштовує там регулярні провокації, загрожує ядерною катастрофою не лише Україні, але й всьому світу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, МАГАТЕ, яка вже їде на ЗАЕС, повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на станції: Ми очікуємо від місії чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що росія ставить під загрозу не лише Україну, а й увесь світ, наражаючи його на ризик ядерної катастрофи. Я не маю жодної конкретної інформації про витоки, але саме для цього місія МАГАТЕ перевірить ситуацію і зробить висновки.

На знімках Maxar видно, що будівля розташована поряд з ядерним реактором, а поруч із ЗАЕС горять ліси.