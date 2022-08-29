У Сарнах зловили росіянку, яка фотографувала техніку і військових ЗСУ

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Ракурс

У Сарнах на Рівненщині жінка фотографувала рух військової техніки та військовослужбовців. Пізніше, використовуючи месенджер WhatsApp, вона надсилала ці фото із коментарями щодо напрямку руху ЗСУ поки невстановленим особам.

Також затримана заперечувала обстріли зс рф мирного населення та підтримувала мету так званої «спецоперації» щодо знищення української нації

Зловмисницю вже викрили і оголосили їй підозру.

Прокуратура Рівненської області повідомила, що громадянку росії, яка проживає у місті Сарни, підозрюють у передачі даних про пересування українських військ російським військовим.

За даними слідства, жінка, чиє ім’я у повідомленні не називається, багато років проживала на Рівненщині. На вулицях Сарн вона фотографувала рух української військової техніки та військових. Після цього через WhatsApp вона надсилала ці фотографії невідомим людям із коментарями щодо спрямування руху військ.

Якщо провину росіянки доведуть, їй загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Сарни потрапили під ракетний обстріл 28 серпня. Голова обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що окрім військового об'єкта, ударною хвилею було пошкоджено 30 будинків та районну лікарню. Люди не постраждали, але через обстріл почалася лісова пожежа, яку вдалося загасити за кілька годин.

Зауважимо, що у Сарнах уже двічі був ракетний обстріл військової частини. Загалом вчорашній удар по Сарнах став 12-м за рахунком у Рівненській області.

Росіяни 28 серпня обстріляли місто ракетами типу Х-101 з літаків ТУ-22. Постраждали військовий об'єкт, лікарня та 30 приватних будинків.

Білорусь постійно використовується армією рф як плацдарм для ударів по Україні. Після удару винищувачі повернулися на російський аеродром.