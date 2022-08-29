Окупанти обстріляли житлові квартали Енергодара. Фото:

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Обстріл російськими військами Енергодара, який окупанти влаштували вночі 29 серпня, призів до поранення багатьох людей.

Станом на сьогоднішній ранок відомо про 10 місцевих мешканців, які дістали осколкові поранення різного ступеня важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів міста. Серед поранених двох осіб госпіталізували до відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Про це міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив у Telegram.

Вибухи та прильоти знищили та пошкодили щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на Воїнів-Інтернаціоналістів.

Орлов припускає, що таким чином російські загарбники «відпрацювали» свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Терористів не зупиняє навіть пряма загроза життю цивільного населення.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський райони Дніпропетровської області. Зокрема, після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм та лінії електропередач. У Нікополі без електроенергії залишилися 2 тис. 600 сімей.