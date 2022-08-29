шойгу відсторонили від реального керівництва військами в Україні. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n174200-shoygu-vidstoronyly-vid-realnogo-kerivnyctva-viyskamy-v-ukrayini-rozvidka.html

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сергій шойгу, міністр оборони російської федерації, попав у немилість президента рф володимира путіна.

Через проблеми, з якими росія стикається у війні проти України, шойгу в даний час відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента путіна про хід війни. Про це 29 серпня Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Розвідка зазначає, що російські офіцери та солдати з бойовим досвідом регулярно висміюють шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес росії застопорився. До свого призначення очільником міноборони рф шойгу працював у МНС.

шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, — пише британське оборонне відомство.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни 24 серпня повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні, імовірно, підпорядковуються безпосередньо президенту рф володимиру путіну, бо міністр оборони рф сергій шойгу міг втратити довіру диктатора після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну. На початку війни шойгу запевняв путіна у швидкій перемозі, але плани кремля провалилися.