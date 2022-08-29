Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
шойгу відсторонили від реального керівництва військами в Україні. Фото: Еспресо

шойгу відсторонили від реального керівництва військами в Україні — розвідка

29 сер 2022, 10:52
999

сергій шойгу, міністр оборони російської федерації, попав у немилість президента рф володимира путіна.





Через проблеми, з якими росія стикається у війні проти України, шойгу в даний час відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента путіна про хід війни. Про це 29 серпня Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Розвідка зазначає, що російські офіцери та солдати з бойовим досвідом регулярно висміюють шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес росії застопорився. До свого призначення очільником міноборони рф шойгу працював у МНС.

шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, — пише британське оборонне відомство.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни 24 серпня повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні, імовірно, підпорядковуються безпосередньо президенту рф володимиру путіну, бо міністр оборони рф сергій шойгу міг втратити довіру диктатора після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну. На початку війни шойгу запевняв путіна у швидкій перемозі, але плани кремля провалилися.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів