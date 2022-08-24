шойгу на третій день війни вимагав від Резнікова капітуляції — WPhttps://racurs.ua/ua/n174041-shoygu-na-tretiy-den-viyny-vymagav-vid-reznikova-kapitulyaciyi-wp.htmlРакурс
Капітуляцію від України російські окупанти почали вимагати вже на третій день повномасштабного вторгнення.
Так, 26 лютого міністр оборони України Олексій Резніков отримав ультиматум від російського міністра оборони сергія шойгу з вимогою підписати капітуляцію. Ультиматум передав міністр оборони білорусі віктор хренін. А 22 лютого Резніков розмовляв телефоном з хреніним, який пообіцяв, що окупанти не будуть вдиратися в Україну з території білорусі. Про це пише американська газета The Washington Post.
Дав слово офіцера, він виявився брехуном, — цитує видання очільника МОУ.
Наступні переговори відбулися вже через два дні після вторгнення. Білоруський міністр нервував і передав від шойгу повідомлення.
Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться, — заявив тоді хренін.
Резніков натомість відповів, що готовий прийняти капітуляцію з російського боку.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 серпня привітав усіх громадян із 31-ю річницею Незалежності й заявив, що війна з росією завершиться лише перемогою України, а будь-які поступки чи компроміси виключені. Глава держави наголосив, що своєю землею та людьми Україна не торгує.
Джерело: The Washington Post