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Ракурс
Капітуляцію від України шойгу вимагав вже на третій день вторгнення. Фото: УП

шойгу на третій день війни вимагав від Резнікова капітуляції — WP

24 сер 2022, 14:51
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Капітуляцію від України російські окупанти почали вимагати вже на третій день повномасштабного вторгнення.





Так, 26 лютого міністр оборони України Олексій Резніков отримав ультиматум від російського міністра оборони сергія шойгу з вимогою підписати капітуляцію. Ультиматум передав міністр оборони білорусі віктор хренін. А 22 лютого Резніков розмовляв телефоном з хреніним, який пообіцяв, що окупанти не будуть вдиратися в Україну з території білорусі. Про це пише американська газета The Washington Post.

Дав слово офіцера, він виявився брехуном, — цитує видання очільника МОУ.

Наступні переговори відбулися вже через два дні після вторгнення. Білоруський міністр нервував і передав від шойгу повідомлення.

Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться, — заявив тоді хренін.

Резніков натомість відповів, що готовий прийняти капітуляцію з російського боку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 серпня привітав усіх громадян із 31-ю річницею Незалежності й заявив, що війна з росією завершиться лише перемогою України, а будь-які поступки чи компроміси виключені. Глава держави наголосив, що своєю землею та людьми Україна не торгує.

Джерело: The Washington Post

Джерело: Ракурс


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