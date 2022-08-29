Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області. Фото: Валентин Резніченко

https://racurs.ua/ua/n174198-okupanty-obstrilyaly-try-rayony-dnipropetrovskoyi-oblasti.html

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Російські загарбники 29 серпня вночі та вранці обстрілювали Дніпропетровську область.

Ворог завдав удару по трьох районах — Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському. У Нікопольському поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. За попередньою інформацією, люди неушкоджені. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Facebook.

На жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні увечері. Госпіталізований ще один чоловік. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранені, — зазначив Резніченко.

Також повідомляється, що після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм та лінії електропередач. У Нікополі без електроенергії залишилися 2 тис. 600 сімей, тривають ремонтні роботи. Масштаби руйнації з’ясовуються й у Марганці.

А вранці окупанти скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони. Пожежа виникла після вибухів у Покровській громаді. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

У Любимівській громаді російська ракета поцілила по дачному масиву. Також з’ясовуються масштаби руйнувань.

Нагадаємо, 28 серпня нічний обстріл Запоріжжя призвів до пошкодження дев’яти багатоповерхівок та 40 приватних будинків. У багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах.