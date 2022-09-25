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В Славянске продали памятник Ленину, фото: Вадим Лях
Памятник Ленину продали в Славянске — деньги пойдут на выплаты за разрушенное жилье (ФОТО)https://racurs.ua/n175129-pamyatnik-leninu-prodali-v-slavyanske-dengi-poydut-na-vyplaty-za-razrushennoe-jile-foto.htmlРакурс
У Слов’янську Донецької області за понад 700 тис. грн продали бронзовий пам’ятник Леніну. Отримані за пам’ятник кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.
Про це сьогодні, 25 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам’ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на КАТП, продано за 747 тис. 446 грн, — наголосив Лях.
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