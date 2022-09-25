ВСУ уничтожили Су-25 рашистов и вертолет, прилетевший спасать пилота

ВСУ уничтожили Су-25 врага, фото: RT

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Українські військові із зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» сьогодні, 25 вересня, близько 17.00 збили ворожий штурмовик Су-25, який атакував українські війська на Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади, — зазначається в повідомленні.

За поточну добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил також збили два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS.