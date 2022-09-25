Система ПВО NASAMS, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це в інтерв’ю CBS News.

Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже прийнято. Та Конгресу США, ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що надійне прикриття громадянської інфраструктури в Україні від авіаударів спонукатиме більше українців повернутися додому, що покращить економічний стан та зменшить потребу України у зовнішній фінансовій допомозі — так, лише США виділяють її щомісяця на суму 1,5 млрд дол.

Тоді ми не матимемо дефіциту в 5 млрд дол. у нашому бюджеті. Тож це буде позитивно для всіх, — наголошує Зеленський. — Якщо наші люди повернуться — а вони дуже хочуть повернутись, у них багато мотивації — вони працюватимуть тут. І тоді Сполученим Штатам не доведеться продовжувати надавати нам цю підтримку.

Також Зеленський подякував за надані Україні артилерійські системи, а також РСЗВ, такі як HIMARS, котрі дають можливість перехопити ініціативу у росії та здійснювати наступальні операції. Він також наголосив на важливості отримання Україною танків з США та Європи.

NASAM — зенітний ракетний комплекс середньої дальності, здатний, залежно від модифікації, вражати цілі в радіусі 25−40 км. Такі комплекси, зокрема, захищають Вашингтон.

Джерело: CBS News