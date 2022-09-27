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Россияне пытаются уйти от мобилизации в Грузию, фото:
Мобилизационный пункт на границе с Грузией открывают рaшистыhttps://racurs.ua/n175172-mobilizacionnyy-punkt-na-granice-s-gruziey-otkryvaut-rashisty.htmlРакурс
Російська влада планує розгорнути мобілізаційний пункт на пункті пропуску «Верхній Ларс», розташованому у Північній Осетії на кордоні з Грузією.
Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється у Telegram-каналі регіонального управління міністерства внутрішніх справ рф.
Вказано, що відповідне рішення було ухвалене на нараді, в якій брало участь керівництво місцевих силовиків.
У відомстві зазначають, що у росії значно виріс потік легкового транспорту, який рухається в бік росії.
Нагадаємо, через велику кількість росіян, які намагаються уникнути проголошеної диктатором володимиром путіним мобілізації, черга на кордоні рф з Грузією сягнула 16 км і її можна розгледіти з космосу.
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