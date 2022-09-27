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Ракурс
Последствия российского ракетного удара, фото: Александр Старух

10 ракет С-300 запустили рашисты по Запорожью (ФОТО)

27 сен 2022, 10:56
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Рашисти сьогодні, 27 вересня, поцілили десятьма ракетами С-300 в об'єкти інфраструктури міста Запоріжжя.





Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу, — зазначив Старух.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього обстрілу немає.

Ворог майже щодня атакує місто. Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного, — наголошує Старух.

Наслідки російського ракетного удару, фото: Олександр Старух

Нагадаємо, рашисти сьогодні також обстріляли інфраструктуру Миколаєва. Зокрема, одна з ракет вдарила в парк «Серце міста».

Источник: Ракурс


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