Мобілізаційний пункт на кордоні з Грузією відкривають рашисти

Росіяни намагаються втекти від мобілізації в Грузію, фото:

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Російська влада планує розгорнути мобілізаційний пункт на пункті пропуску «Верхній Ларс», розташованому у Північній Осетії на кордоні з Грузією.

Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється у Telegram-каналі регіонального управління міністерства внутрішніх справ рф.

Вказано, що відповідне рішення було ухвалене на нараді, в якій брало участь керівництво місцевих силовиків.

У відомстві зазначають, що у росії значно виріс потік легкового транспорту, який рухається в бік росії.

Нагадаємо, через велику кількість росіян, які намагаються уникнути проголошеної диктатором володимиром путіним мобілізації, черга на кордоні рф з Грузією сягнула 16 км і її можна розгледіти з космосу.