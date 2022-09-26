Чергу росіян-втікачів на грузинському кордоні видно з космосу

Фото російсько-грузинського кордону із супутника опублікували в мережі. Це черга завдовжки понад 16 км.

Від оголошення мобілізації кордон перетнули понад 115 тис. росіян. Вони втікають від мобілізації, яку минулого тижня оголосив у рф президент володимир путін.

26 вересня речник Кремля дмитро пєсков заявив, що уряд росії не планує закривати кордони у той час, як десятки тисяч автомобілів із російськими громадянами, переважно чоловіками, їдуть до Грузії, Фінляндії, Казахстану і Монголії.

Міноборони росії також заявило, що часткова мобілізація обмежень на пересування громадян не передбачає.

Водночас видання The Bell із посиланням на чотири анонімні джерела в авіаційній галузі повідомило, що прикордонна служба фсб рф отримала списки громадян, що підлягають мобілізації, і не випускає їх із країни.