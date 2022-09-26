Чергу росіян-втікачів на грузинському кордоні видно з космосу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175164-chergu-rosiyan-vtikachiv-na-gruzynskomu-kordoni-vydno-z-kosmosu-foto.htmlРакурс
Фото російсько-грузинського кордону із супутника опублікували в мережі. Це черга завдовжки понад 16 км.
Від оголошення мобілізації кордон перетнули понад 115 тис. росіян. Вони втікають від мобілізації, яку минулого тижня оголосив у рф президент володимир путін.
26 вересня речник Кремля дмитро пєсков заявив, що уряд росії не планує закривати кордони у той час, як десятки тисяч автомобілів із російськими громадянами, переважно чоловіками, їдуть до Грузії, Фінляндії, Казахстану і Монголії.
Міноборони росії також заявило, що часткова мобілізація обмежень на пересування громадян не передбачає.
Водночас видання The Bell із посиланням на чотири анонімні джерела в авіаційній галузі повідомило, що прикордонна служба фсб рф отримала списки громадян, що підлягають мобілізації, і не випускає їх із країни.
Чи йдеться у заяві Міноборони лише про переміщення між регіонами або ж і про поїздки за кордон, неясно. Відомство не давало розширених коментарів із цього приводу.
З 25 вересня почали з’являтись окремі повідомлення про те, що чоловіків призовного віку не пропускають за кордон. Свої дії прикордонники пояснюють законом про мобілізацію. Юристи вважають такі дії неправомірними.
26 вересня стало відомо, що прикордонники в аеропортах отримали списки людей, які підлягають мобілізації та яким виписали повістки чи мобілізаційні розпорядження. Для перетину кордону таким громадянам рф необхідні довідки від військкомату.