ВСУ освободили Купянск-Узловой — война россии против Украины

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Збройні сили України звільнили місто Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Населений пункт було звільнено ще 16 вересня. Офіційно про це повідомило 27 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України кілька хвилин тому.

Сьогодні, 27 вересня 2022 року, спецпідрозділом ГУР МО KRAKEN було звільнено чергове місто, Куп’янськ-Вузловий. Нарешті ми можемо верифікувати дану подію. Все буде Україна! — йдеться у повідомленні.