США - Киев может применить оружие Запада в регионах, где рф провела "референдумы"

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Доки війна росії проти України триває, Сполучені Штати Америки не проти, аби Збройні сили України використовували західне озброєння для повернення територій, де москва організувала так звані «референдуми».

Про це очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив на прес-конференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром.

Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій росією… Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені росією у той чи інший спосіб, — заявив Блінкен.

З його слів, озброєння, яке США та багато інших країн надають ЗСУ, було дуже ефективно використано для повернення територій — зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.

Блінкен наголосив, що псевдореферендуми нічого не змінюють для українських територій, захоплених рф.

Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях, — вказав держсекретар США.

Нагадаємо, Вашингтон цього тижня планує оголосити про заходи, які буде вжито проти кремля у відповідь на проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.