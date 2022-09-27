Болгария и Польша призвали своих граждан как можно быстрее покинуть россию

https://racurs.ua/n175193-bolgariya-i-polsha-prizvali-svoih-grajdan-kak-mojno-bystree-pokinut-rossiu.html

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Болгарія і Польща закликали своїх громадян якнайшвидше покинути росію. Напередодні Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян утриматися від поїздок до країни-агресорки, а тим, хто зараз перебуває в росії рекомендують якнайшвидше виїхати, скориставшись наявними транспортними можливостями.

Заклик до громадян влада Болгарії зробила на тлі «складної ситуації».

Громадянам Болгарії, які залишаються на території російської федерації, радимо проявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, з усією увагою ставлячись при цьому до обставин і розвитку ситуації, — йдеться у зверненні.

У разі потреби болгар просять зв’язатися з Болгарії в москві чи консульством в санкт-петербурзі.

Нагадаємо, з 21 вересня в росії відбувається масова мобілізація чоловіків на війну в Україну, під час оголошення якої воєнний злочинець рф путін пригрозив використанням ядерної зброї після анексії захоплених українських територій.