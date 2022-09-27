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Ракурс
Армия рф нанесла удар по Харькову, в Одессе работает ПВО

Армия рф нанесла удар по Харькову, в Одессе работает ПВО

27 сен 2022, 21:20
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Повітряна тривога оголошена у південних і східних областях України. Армія російських загарбників ввечері 27 вересня завдала удару по Харкову. Також в Одесі спрацювала система ППО.





Про вибухи у Харкові підтвердив очільник обласної військової адміністрації Синєгубов.

Чотири прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.
Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив Терехов.

У соцмережах кажуть про звуки вибухів в Одесі. Влада міста повідомляє про роботу ППО. Мапа повітряних тривог в Україні зараз така.

Источник: Ракурс


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