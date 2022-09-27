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Ракурс
Армія рф завдала удару по Харкову, в Одесі працює ППО

Армія рф завдала удару по Харкову, в Одесі працює ППО

27 вер 2022, 21:20
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Повітряна тривога оголошена у південних і східних областях України. Армія російських загарбників ввечері 27 вересня завдала удару по Харкову. Також в Одесі спрацювала система ППО.





Про вибухи у Харкові підтвердив очільник обласної військової адміністрації Синєгубов.

Чотири прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.
Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив Терехов.

У соцмережах кажуть про звуки вибухів в Одесі. Одеська влада підтвердила, що ворог наніс ракетний удар по області двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, випустивши дві ракети класу «повітря — поверхня» Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.

Джерело: Ракурс


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