Армія рф завдала удару по Харкову, в Одесі працює ППО

https://racurs.ua/ua/n175192-armiya-rf-zavdala-udaru-po-harkovu-v-odesi-pracuie-ppo.html

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Повітряна тривога оголошена у південних і східних областях України. Армія російських загарбників ввечері 27 вересня завдала удару по Харкову. Також в Одесі спрацювала система ППО.

Про вибухи у Харкові підтвердив очільник обласної військової адміністрації Синєгубов.

Чотири прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив Терехов.

У соцмережах кажуть про звуки вибухів в Одесі. Одеська влада підтвердила, що ворог наніс ракетний удар по області двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, випустивши дві ракети класу «повітря — поверхня» Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.