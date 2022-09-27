В СНБО ответили на «ядерные» угрозы путина

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Можливе використання росією ядерної зброї проти України прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ані путін, ані його війська. І це вже було неодноразово доведено, — вказав Данілов у коментарі для «Радіо Свобода».

З його слів, Апарат РНБО розробив детальну інструкцію для українців на випадок застосування воєнними злочинцями рф тактичної ядерної зброї. Данілов зауважив, що найближчими днями «її максимально оприлюднять».

Нагадаємо, путін 21 вересня заявив, що росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» москва також вважає окуповані території України. Президент США Джо Байден звинуватив російського диктатора у «відкритих ядерних погрозах Європі». У Білому домі кажуть, що докладно пояснили москві «катастрофічні наслідки» у разі використання ядерної зброї.