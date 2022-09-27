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Ракурс
Эксклюзивные кадры работы авиации и пехоты на Юге показали ВСУ

Эксклюзивные кадры работы авиации и пехоты на Юге показали ВСУ (ВИДЕО)

27 сен 2022, 22:40
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Війна росії проти України триває. Збройні сили України продовжують ліквідовувати загарбників. Зокрема, прес-служба 61-ї окремої піхотної Степової бригади ЗСУ показала ексклюзивні кадри співпраці української авіації та військовослужбовців-піхотинців у південних областях.





61-ша Окрема піхотна степова бригада сказала: «Треба». Авіація відповіла: «Запросто». Ексклюзивні кадри співпраці авіації та піхоти десь на Півдні, — йдеться у повідомленні бригади, оприлюдненому у Фейсбук 27 вересня.

Источник: Ракурс


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