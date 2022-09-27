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Эксклюзивные кадры работы авиации и пехоты на Юге показали ВСУ
Эксклюзивные кадры работы авиации и пехоты на Юге показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175195-ekskluzivnye-kadry-raboty-aviacii-i-pehoty-na-uge-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Збройні сили України продовжують ліквідовувати загарбників. Зокрема, прес-служба 61-ї окремої піхотної Степової бригади ЗСУ показала ексклюзивні кадри співпраці української авіації та військовослужбовців-піхотинців у південних областях.
61-ша Окрема піхотна степова бригада сказала: «Треба». Авіація відповіла: «Запросто». Ексклюзивні кадри співпраці авіації та піхоти десь на Півдні, — йдеться у повідомленні бригади, оприлюдненому у Фейсбук 27 вересня.
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