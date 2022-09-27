Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ексклюзивні кадри роботи авіації і піхоти на Півдні показали ЗСУ

Ексклюзивні кадри роботи авіації і піхоти на Півдні показали ЗСУ (ВІДЕО)

27 вер 2022, 22:40
999

Війна росії проти України триває. Збройні сили України продовжують ліквідовувати загарбників. Зокрема, прес-служба 61-ї окремої піхотної Степової бригади ЗСУ показала ексклюзивні кадри співпраці української авіації та військовослужбовців-піхотинців у південних областях.





61-ша Окрема піхотна степова бригада сказала: «Треба». Авіація відповіла: «Запросто». Ексклюзивні кадри співпраці авіації та піхоти десь на Півдні, — йдеться у повідомленні бригади, оприлюдненому у Фейсбук 27 вересня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів