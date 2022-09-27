Можливість застосування росією ядерної зброї оцінив генсек НАТО

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Можливість застосування росією ядерної зброї оцінив генсек НАТО Єнс Столтенберг. На його думку, така ймовірність не є надто високою, але до загроз необхідно ставитися серйозно.

З його слів, москва продовжує здійснювати ескалацію конфлікту з Києвом, проводячи псевдореферендуми, погрожуючи ядерною зброєю та оголошуючи мобілізацію, оскільки це «приведе до ще більшої кількості страждань».

Будь-яке застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним, це змінить природу конфлікту, і росія повинна знати, що про ядерну війну не можна навіть думати. Я не кажу, що дуже велика ймовірність того, що вона буде застосована, але я кажу, що коли ми бачимо, що росія та путін знову і знову повторюють риторику про ядерну зброю, це те, що ми повинні сприймати серйозно, — наголосив Столтенберг.

Очільник Північноатлантичного альянсу додав, що застосування ядерної зброї «матиме низку наслідків для росії».

Нагадаємо, раніше воєнний злочинець і президент рф володимир путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, наголосивши, що ця заява нібито «не є блефом».