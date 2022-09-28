Россия гонит мобилизованных на Харьковщину и Херсонщину — ISW

https://racurs.ua/n175197-rossiya-gonit-mobilizovannyh-na-harkovschinu-i-hersonschinu-isw.html

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Росія готується оголосити анексію захоплених територій України завдяки незаконним псевдореферендумам, які кремль влаштував на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Ці фейкові референдуми нібито підтримали 87−99% українських громадян. Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

ISW припускає, що воєнний злочинець президент росії володимир путін, ймовірно, оголосить про анексію окупованих територій 30 вересня, що уможливить примусовий призов українців в армію рф.

Також експерти ISW з посиланням на проаналізовані дані, повідомляють, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.

Влада рф нині встановлює контрольно-пропускні пункти на кордонах для примусової мобілізації росіян, які намагаються її уникнути шляхом втечі з країни. В ISW також вказують, анексія окупованих Донецької та Луганської областей, ймовірно, посилить напруженість у лавах терористичних днр-лнр, які регулярно бунтують, коли їх змушують воювати за межами своїх областей.