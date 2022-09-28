Россия может готовить "АТО" на аннексированных территориях - ISW

https://racurs.ua/n175198-rossiya-mojet-gotovit-ato-na-anneksirovannyh-territoriyah-isw.html

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Росія може «переформулювати» своє повномасштабне вторгнення в Україну після анексії нових територій завдяки незаконним псевдореферендумам, які кремль влаштував на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

В ISW вважають, що російські посадовці можуть спробувати «подати» своє вторгнення в Україну та окупацію анексованої української території як «антитерористичну операцію».

Російський колаборант з Криму сергій аксьонов 26 вересня заявив, що російські офіційні особи можуть тимчасово закрити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) під час проведення «антитерористичних операцій» на нещодавно анексованих територіях на основі федерального закону рф. Сили рф можуть використати повну зупинку станції, реактори якої вже відключені, щоб спробувати перевести ЗАЕС у російську енергосистему та вивести з-під контролю України.

27 вересня Генштаб Збройних сил України повідомив, що працівники ЗАЕС не хочуть співпрацювати з російською армією, але не можуть залишити окуповану українську територію через обмеження на пересування цивільного населення.

Нагадаємо, воєнний злочинець — президент рф володимир путін, швидше за все, оголосить про анексію окупованої української території 30 вересня на основі проведених так званих «референдумів».