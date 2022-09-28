Почти 80 единиц техники рф уничтожили ВСУ на Юге

https://racurs.ua/n175199-pochti-80-edinic-tehniki-rf-unichtojili-vsu-na-uge.html

Ракурс

Збройні сили України, які стоять на захисті південних рубежів, минулої доби знищили живу силу і військову техніку ворога.

Про це 28 вересня повідомляє у Фейсбук Оперативне командування «Південь».

Українська авіація завдала ворогові п’ять ударів. Підрозділ протиповітряної оборони знищили безпілотний розвідник типу «Орлан-10» у Херсонському районі, а згодом у Баштанському районі Миколаївщини вдалося збити ворожий штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 250 вогневих завдань, уразивши контрольно-спостережний пункт і склад з боєприпасами рф в Бериславському районі Херсонщини.

Підтверджені втрати ворога становлять 58 солдатів, танк та 77 одиниць автомобільної техніки.

В ОК «Південь» зауважили, що російський танковий взвод спробував провести наступальні дії в напрямку Чкалове — Безіменне. Внаслідок чого один танк підірвався на протитанковій міні, два — відступили. Окрім цього, минулої доби армія рф випустила із Су-35 ракету Х-31 по Березнегуватому на Миколаївщині. Силами української ППО ракету вдалося знищити в повітрі. Водночас по Одещині ворог наніс удар ракетами Х-59 з двох Су-35 з боку Чорного моря. Сили ППО знищили у повітрі обидві ракети. Аналогічний удар ворог спробував завдати і по Кривому Рогу — ракету рф також знищили сили ППО.