Минобразования определилось с формой итоговой аттестации в 2023 году

https://racurs.ua/n175223-minobrazovaniya-opredelilos-s-formoy-itogovoy-attestacii-v-2023-godu.html

Ракурс

Державна підсумкова атестація учнів, які цього навчального року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, буде проведена у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідний наказ підписаний міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом.

Державна підсумкова атестація випускників буде проведена з чотирьох предметів.

ДПА після 11 класу

Першим і другим обов’язковими предметами будуть українська мова та математика.

Третім предметом ДПА за вибором випускника може бути історія України або іноземна мова.

Водночас випускники, які для проходження ДПА оберуть третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іноземну мову і навпаки. Також випускник, який обере третім навчальним предметом одну з іноземних мов, може вибрати четвертим навчальним предметом іншу іноземну мову, — йдеться у повідомленні Міносвіти.

Четвертим предметом буде один із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до освітньої програми школи), біологія, географія, фізика, хімія.

Здобувачі освіти, які відповідно до освітньої програми закладу освіти вивчали навчальний предмет «Природничі науки», можуть вибрати один з таких навчальних предметів: біологія, географія, фізика, хімія.

9 клас

Державна підсумкова атестація учнів 9 класів буде проведена з трьох предметів — української мови, математики та одного із предметів за вибором школи.

Третім предметом педагогічна рада школи може обрати школа один із наступних предметів — біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика або хімія.

Для учнів, які навчаються у класах з навчанням або вивченням мови національної меншини третім предметом ДПА може стати один з таких предметів — біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, інтегрований курс «Література», історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія.

4 клас

Цього навчального року випускники четвертих класів пройдуть ДПА з двох предметів — української мови та математики.

Під час ДПА з української мови буде проведено оцінювання результатів з мови та читання.

Учні, які навчаються у класах з навчанням або вивченням мови національної меншини чи корінного народу, за заявою батьків зможуть скласти іспит зі знання мови національної меншини або мови корінного народу.

Усі іспити будуть проведені в закладі освіти в письмовій формі.