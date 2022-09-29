Зеленский собирает СНБО в день, когда путин планирует утвердить аннексию оккупированных территорий Украины

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Володимир Зеленський скликав на 30 вересня термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це 29 вересня повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом, — написав він у Facebook.

Нагадаємо, що Депутатів Держдуми запросили до Кремля 30 вересня. Джерела росЗМІ раніше повідомляли, що цього дня пройде черговий етап анексії окупованих територій України.

Депутатам держдуми нібито розіслали запрошення до Кремля на 30 вересня, де о 15.00 розпочнеться «захід» за участю президента рф.

Прес-секретар путіна дмитро пєсков уточнив, що 30 вересня о 15ю00 у Кремлі відбудеться церемонія підписання договорів про «вступ до складу росії» недоутворень лнр і днр, а також окупованих Херсонської та Запорізької областей.

Окрім цього, очікується «об'ємний» виступ путіна, додав Пєсков.

Нагадаємо, що 23−27 вересня на території квазіутворень днр і лнр, а також окупованих Херсонської та Запорізької областей пройшли так звані «референдуми щодо приєднання до росії».

Як стверджувалося, за підсумками обробки 100% протоколів у Запорізькій області «за приєднання» нібито виступили 93,11%, у Херсонській — 87,05%, у фейковій днр — 99,23%, у не менше фейковій лнр — 98,42%.

Згідно із законом «Про порядок прийняття до Російської Федерації», тепер має дотримуватися така процедура: рф має визнати Херсонську та Запорізьку області незалежними державами (днр і лнр були визнані такими перед початком війни).

Потім путін підпише з підконтрольними територіями міжнародні договори, які мають пройти експертизу конституційного суду рф та отримати схвалення парламенту. Після рішення про анексію має фінально запевнити путін.

РосЗМІ писали, що їхній недопарламент розгляне питання, пов’язані з анексією, 3−4 жовтня.