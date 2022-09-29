150 добровольцев ДФТГ «Мрия» влились в Вооруженные силы, формирование основали судьи КСУ и ВС (ВИДЕО)

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Добровільні формування територіальних громад (ДФТГ) стали потужним резервом Сил оборони України.

З 24 по 27 лютого чимало добровольців київського ДФТГ «Мрія» стояли в чергах до пунктів комплектування та батальйонів ТрО, пунктів видачі стрілецької зброї, несли службу в урядовому кварталі чи захищали підступи до столиці.

28 лютого судді Конституційного суду України Сергій Сас та Віктор Кичун були призначені до 112 окремої бригади ТРО і сформували з добровольців комендантський взвод, на базі якого утворили роту при одній із військових частин Сил ТРО. У ній служили спочатку 93 бійця, а за кілька днів березня її чисельність досягла майже 200 осіб.

7 березня на базі добровольчої роти утворилося ДФТГ «Мрія». Його очолив суддя Сас, а заступниками призначили його колегу Кичуна, нардепа, генерал-лейтенанта СБУ у відставці Андрія Кожем’якіна та суддю КСУ у відставці Миколу Мельника.

Командиром однієї з рот став суддя Верховного суду Юрій Чумак, а заступником командира роти — суддя Верховного суду Віталій Зуєв.

Заступником командира взводу став суддя КСУ Ігор Сліденко, командиром одного з відділень — суддя Верховного суду Наталя Коваленко. Окреме відділення було сформовано виключно із суддів Вищого антикорупційного суду.

До складу ДФТГ міста Києва «Мрія» входять, зокрема, четверо суддів Конституційного суду України, п’ятеро суддів Верховного суду, одинадцять суддів Вищого антикорупційного суду України, судді апеляційних (зокрема, Шостого апеляційного адміністративного суду та Північного апеляційного господарського суду) та місцевих судів, державні службовці апаратів зазначених судів, державні службовці КСУ, Мінсоцполітики, НАЗК, МЗС, адвокати, науковці, ветерани військової служби, правоохоронних органів та спецпідрозділів України (серед них зі спецпідрозділів «Альфа» СБУ, ГУР Міноборони України, Служби зовнішньої розвідки), органів прокуратури, студенти, інші добровольці.

Усі бійці пройшли курси з тактичної медицини та базової вогневої підготовки, опановування сучасними засобами ураження.

Навчання добровольців ДФТГ відбуваються на базі полігонів ЗСУ та Військової адміністрації Києва.

Окремі підрозділи добровольчого формування взаємодіють з ССО ЗСУ, ГУР Міноборони України та 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців і залучалися для виконання бойових задач. «Мрія» здійснює цілодобову охорону й оборону важливих об'єктів інфраструктури Києва.

Діяльність «Мрії» здійснюється коштом його членів. Крім того, юристи-добровольці цього ДФТГ надавали правову допомогу мешканцям Київської та Чернігівської областей, які постраждали від росіян (жертвам катувань, насильства, рідним та близьким загиблих осіб). Учасники формування допомогли у документуванні понад 2 тис. воєнних злочинів, вчинених російськими нацистами в Україні.

Понад 150 добровольців ДФТГ «Мрія» після проходження бойової підготовки влились до лав Збройних сил України, у тому числі до підрозділів Сил спецоперацій і воюють на сході та півдні країни.

Добровольче формування зазнало й бойових втрат — загинуло шестеро побратимів.