Налоги, зарплата и субсидии – что изменится для кошелька украинцев с 1 октября

https://racurs.ua/n175262-nalogi-zarplata-i-subsidii-chto-izmenitsya-dlya-koshelka-ukraincev-s-1-oktyabrya.html

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З 1 жовтня зростає мінімальна зарплата, що призведе до збільшення розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців.

Державна податкова служба нагадала, що з 1 жовтня мінімальна зарплата зросте на 200 грн і буде складати 6,7 тис. грн. Тому ЄСВ (22% від мінімальної зарплати) для ФОПів зросте на 44 грн — з 1 тис. 430 до 1 тис. 474 гривні.

З 1 березня 2022 року самозайняті мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це триватиме до припинення воєнного стану та впродовж року після цього. Також не заповнюють за цей період ЄСВ у податковій декларації. Це ж стосується фермерів.

Водночас якщо підприємець вирішує не платити ЄВ, страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде.

Крім того, у жовтні та грудні на українців чекають зміни в оформленні та виплаті житлових субсидій. Це зроблено для того, щоб у тимчасово переміщених осіб не було проблем з отриманням коштів.

З 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України (ПФУ). З 1 грудня ПФУ буде і призначати, і виплачувати субсидії та пільги. Громадяни як і раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.