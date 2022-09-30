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Около 400 детей стали жертвами российского вторжения в Украину
397 детей стали жертвами российского вторжения — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n175275-397-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже 397 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення.
Ще щонайменше 780 дітей було поранено. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 402;
- Харківській області — 232;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 73;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 47;
- Дніпропетровській області — 29.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по місту Дніпро;
- 29 вересня через обстріл окупантами міста Миколаєва поранено 16-річного підлітка.
Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 562 заклади освіти, з них 295 зруйновано повністю.
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