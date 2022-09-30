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Около 400 детей стали жертвами российского вторжения в Украину

397 детей стали жертвами российского вторжения — Офис генпрокурора

30 сен 2022, 13:16
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В Україні вже 397 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення.





Ще щонайменше 780 дітей було поранено. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 402;
  • Харківській області — 232;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 73;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 47;
  • Дніпропетровській області — 29.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по місту Дніпро;
  • 29 вересня через обстріл окупантами міста Миколаєва поранено 16-річного підлітка.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 562 заклади освіти, з них 295 зруйновано повністю.

Источник: Ракурс


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