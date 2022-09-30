Майже 400 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n175275-397-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.html

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В Україні вже 397 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення.

Ще щонайменше 780 дітей було поранено. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 402;

Харківській області — 232;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 73;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 47;

Дніпропетровській області — 29.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по місту Дніпро;

29 вересня через обстріл окупантами міста Миколаєва поранено 16-річного підлітка.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 562 заклади освіти, з них 295 зруйновано повністю.